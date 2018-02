Un cuore per le donne a San Valentino

In occasione di San Valentino – presso lo spazio The Concierge di Fidenza Village - sarà disponibile la collezione di gioielli SeeMe, l'organizzazione certificata per il commercio equo e solidale fondata da Caterina Occhio. Ogni gioiello in vendita è realizzato a mano da donne vittime di violenza in Tunisia e il ricavato delle vendite fornirà loro i mezzi di sussistenza, aiutandole a imparare un mestiere e quindi promuovendo la loro indipendenza economica. La collezione include anche i celebri ciondoli a cuore arancio, realizzati per commemorare il 20° anniversario del Fondo Fiduciario delle Nazioni Unite per porre fine alla violenza contro le donne, gestito da UN Women.