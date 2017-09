Autisti volontari cercansi per chi è in difficoltà

Il Coordinamento provinciale anziani di Parma, Ancescao, da molti anni si occupa dei servizi di mobilità gratuiti. Già dal 2009 gli anziani hanno potuto usufruire dell’accompagnamento attraverso le segreterie e i mezzi del Coordinamento nei diversi quartieri della città. Il numero dei trasporti e delle persone accompagnate cresce ogni anno e grazie alla disponibilità dei volontari il Coordinamento è sempre riuscito a soddisfare le molteplici richieste.

Spiega il presidente Benedetto D'Accardi: «Ci siamo dati obbiettivi importanti per aumentare il numero dei servizi, la copertura oraria, cercando di garantire anche la giornata del sabato. Tutto questo grazie ai volontari che, nonostante il loro grande impegno, non sono mai abbastanza!».

Per questo il Coordinamento lancia un appello: «Se sei interessato ad aiutarci come volontario autista, accompagnatore o accompagnatrice, ti invitiamo a contattarci al numero 0521-273466 oppure via mail all’indirizzo cpancescao@comitatoanzianiparma.it per venire a conoscerci. Grazie all’aiuto di ciascuno si può fare moltissimo per chi è in difficoltà». Chi fosse interessato può visitare il sito www.mobilitamemoriafuturo.it