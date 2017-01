Giocampus Neve da tutto esaurito

Dopo il successo dei primi due turni di Giocampus Neve, si apre il terzo turno del progetto che continua a far divertire bambini e ragazzi con percorsi di educazione motoria e alimentare, realizzati sotto la guida di un gruppo di 50 istruttori,15 maestri di sci, 10 pediatri, i Maestri del Movimento, i Maestri del Gusto e tanti animatori.

Giocampus Neve si conferma essere una delle più significative esperienze che il territorio parmense mette a disposizione delle famiglie più attente alla salute e al benessere dei propri figli, come lascia immaginare il "tutto esaurito" del quinto e ultimo turno, che ha raggiunto il numero massimo di partecipanti.

Lo dice una nota degli organizzatori, che prosegue:

All’interno del grande progetto Giocampus Neve i bambini, molti dei quali alla prima esperienza lontano dai genitori, alternano momenti educativi e di puro divertimento, vissuti a solo tre ore di distanza da casa, nel contesto di un programma accuratamente disegnato e tenuto sotto controllo dal competente staff di Giocampus.

Il profilo Facebook Giocampus ed anche quello Instagram, in queste settimane più di altre vede un grande aumento di visualizzazioni grazie alla pubblicazione di foto e video, che oltre a trovare spazio sui social sono inviati messe a disposizione dei genitori in tempo reale per renderli partecipi di scene di figli e Maestri impegnati nelle attività quotidiane con lo spirito del progetto che si racchiude nella filosofia di “imparare giocando”.