Federica Tagliavini, la superstar che non subisce punti da 12 inning

I giorni felici di Federica Tagliavini, in questo momento la lanciatrice numero uno nel Labadini Collecchio e di riflesso una protagonista nel massimo campionato di softball.

Non subisce punti da due partite, cioè dalla bellezza di 12 riprese consecutive. Grazie a queste vittorie, ottenute con lei sul monte contro il Legnano e a Caronno, la formazione collecchiese è entrata a vele spiegate nei play-off, con ampie possibilità di percorrere anche nella seconda fase una strada lastricata di rose.

E caricata da queste prestazioni, lei oggi partirà per Clearwater, in Florida: assieme alla sua compagna di squadra Chiara Bassi e al suo allenatore Marco Villani, rappresenterà il Labadini Collecchio nella nazionale italiana al mondiale Under 19, in calendario dal 24 al 30 luglio.

Giorni felici per questa ragazza di neanche 19 anni con la passione per il softball nata prima nell'Old Parma e poi ribadita da due stagioni nel Collecchio. Adesso è diventata lei la vera americana della squadra collecchiese: da quando cioè Morgan Foley, la lanciatrice arrivata dal Kentucky e utilizzata dal Collecchio nelle prime sei partite dell'Isl, ha deciso di ritornare a casa per partecipare ai provini di alcune squadre professionistiche americane, dove peraltro aveva già lanciato negli anni scorsi, e vedere così se può continuare a percorrere con successo la strada del professionismo sui diamanti piccoli americani.

Non è stata una sorpresa per la società collecchiese: era scritto nero su bianco nel contratto. E quando si è trattato di trovare una degna sostituta, nel parco di lanciatrici italiane a disposizione, la scelta è caduta proprio su Federica, con risultati più che soddisfacenti.

L'8 luglio ha lasciato a zero il Legnano: vittoria per 8-0, cinque riprese lanciate, neanche una valida concessa. Il bis sette giorni dopo, vale a dire sabato scorso: a Caronno successo per 3-0 in sette riprese lanciate con solo tre valide concesse.

Facciamo le somme: due shut-out, ovvero due gare complete senza concedere punti, e dodici innings di imbattibilità sul monte. Sono prestazioni nate da quando ha terminato la scuola, si è diplomata in agraria a indirizzo ambientale, e messi via i libri - almeno per il momento: vuole iscriversi all'Università - ha potuto dedicarsi al softball, facendolo diventare il suo ambiente ideale di gioco, passione e soprattutto divertimento.

Perché questa ragazza, e si vede lontano un miglio, si diverte quando sale sul monte: fino ad ottenere prestazioni nel massimo campionato di softball (1,47 nella media pgl, solo 12 valide concesse in 19 riprese) più che sufficienti per vedere in lei un autentico prospetto del softball azzurro, con ampi margini di miglioramento.

Adesso giocherà al mondiale in Florida, poi nei play-off del massimo campionato: due importanti occasioni di crescita per una ragazza che sta trovando la sua dimensione vincente.