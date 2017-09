Dopo la sconfitta in Gara-1, il Parma Clima cede anche nella seconda partita dei quarti di Coppa Italia, perdendo 0 – 2 contro la Fortitudo Bologna. Una partita non certo delle più movimentate, con poche valide (4 per i felsinei, 3 per i padroni di casa) e occasioni risicate per entrambe le squadre, anche se Bologna si è mostrato più cinico ed ha colto al volo i punti che gli sono stati “ offerti “.