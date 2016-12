Reggio, giornata nerissima: anche la Grissin Bon battuta in casa da Torino

Giornata nera per Reggio Emilia nello sport. Oltre al 2-0 subito in Lega Pro dalla reggiana contro il Parma, anche nel basket le cose non sono andate per niente bene. Nel posticipo la Fiat Torino di Vitucci supera la Grissin Bon Reggio Emilia (85-73) e conquista due punti importanti anche in chiave Final Eight di Coppa Italia, oltre che per il prestigio di battere i vicecampioni d’Italia.



E’ la difesa la grande protagonista del successo dei padroni di casa, unita alla doppia doppia di DJ White (24 punti e 10 rimbalzi) ed al dominio a rimbalzo (38-28). La squadra piemontese, nonostante l’assenza di Poeta, parte subito forte e prende il comando della partita, anche se inizialmente gli uomini di Menetti riescono a restare a contatto, grazie ai punti di Della Valle e Cervi.



Il lungo italiano prosegue ad essere il migliore dei suoi, ma dall’altra parte si scatenano White e Harvey: così i padroni di casa, grazie anche ad un ottima difesa, riescono a dare uno strappo prima dell’intervallo lungo (49-37 al 20’). La partita non cambia nella ripresa, quando gli emiliani ci provano, ma non riescono mai a riavvicinarsi sotto la doppia cifra di vantaggio, con Torino capace spesso di arrivare al ferro con un ottimo Washington ed anche delle buone giocate di Alibegovic. Un paio di recuperi mandano l’Auxilium a +15 e per il PalaRuffini è grande festa.



Incredibile rimonta della The Flexx Pistoia nell'altro posticipo: i toscani risalgono da -13 nel quarto periodo e superano la Red October Cantù al supplementare (94-87), con un Boothe da 10/10 da 2 e la precisione dall'arco nei minuti finali. La formazione brianzola, con un Johnson da 32 punti, aveva preso mano la partita nel finale del secondo quarto, per poi salire in doppia cifra di vantaggio in avvio di ripresa, quando la tripla di Callahan vale il +12.



Gli ospiti mantengono un distacco simile per l’intero terzo periodo, poi arriva il rientro dei padroni di casa: parziale di 12-1, con due triple di Moore ed una di Roberts, e -1 (69-70 al 36’), per infiammare il PalaCarrara. Dopo una serie di botta e risposta, il tap in di Boothe a 3" dalla sirena vale il supplementare, dove i canestri pesanti di Petteway e Roberts spezzano l'equilibrio e regalano un clamoroso successo ai toscani.



