Battuta la Finlandia. Semifinale europea per l'Italia Under18

Vittoria col fiato in gola (61-56) in una gara bruttina, agonisticamente sopra le righe per la tensione. l'Italia non è stato in grado di creare una trama fluida e non ha avuto pazienza di allargarsi in attacco forzando spesso la tripla , contro il pressing dei finlandesi che alla fine hanno pagato l'inesperienza e le 20 palle perse.



Nell'ultimo minuto gli acerbi finlandesi, i meno forti delle otto squadre dei quarti di finale dell'Europeo di Samsun (Turchia) ci hanno dato una mano, l'Italia ha vinto col braccino e i tiri liberi di Davide Moretti (14 punti) e nonostante un solo canestro de 3 (1/6) ha controllato la gara negli ultimi 3 minuti, ma sempre con gli avversari alle costole che hanno tenuto in equilibrio la gara con le triple e aggredendo per 40 minuti gli italiani sulla rimessa.



E per fortuna che l'arbitraggio non è stato di manica larga con i volonterosi nordici e la loro poca malizia. Ma tutto è bene quel che finisce bene, dopo tanto tempo arriva una semifinale europea con la Under18 che intanto è sicura ai mondiali del prossimo anno e dovrà vedersela domani contro la vincente di Francia-Bosnia per giocare per l'oro. Nell'altra semifinale si affrontano Germania e Lituana che hanno vinto con Spagna (78-74) e Russia (82-81). Non c'è una favorita per l'oro, ma la Lituania con la scuola classica ogni anno è sempre competitiva e l'anno scorso è salita sul podio.