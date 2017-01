Cinciarini: "A Madrid cavalchiamo l'entusiasmo"

La bella vittoria contro l’Olympiacos ha probabilmente chiuso la crisi di dicembre dell’Olimpia Milano, reduce già da qualche prova positiva, prima dell’impresa di ieri. Se il protagonista del successo sui greci è stato Dada Pascolo, uno dei giocatori che ha dato la svolta al momento suo e dei biancorossi è Andrea Cinciarini. Il playmaker ha trovato la giusta forma e spesso fa svoltare la squadra al suo ingresso in campo: “Chi entra dalla panchina porta un cambio di ritmo e, finalmente, anche gli italiani stanno facendo la differenza. Se giochiamo così, è bello e ci divertiamo tutti”.E si vede il gioco di cui si parlava ad inizio stagione: “Ora stiamo finalmente giocando come dovevamo fare in quei mesi in cui non siamo riusciti. Cioè con grande intensità difensiva, correndo ed andando in transizione”. Esaltando così le caratteristiche di molti elementi di questa EA7-Emporio Armani, tra cui proprio il capitano biancorosso: “Sono contento. Ho continuato a lavorare, anche quando non giocavo nei primi mesi: siamo in tanti e può succedere. Io ho sempre avuto fiducia in me stesso, ora sto trovando minuti e mi sento in fiducia”.Quella che sta ritrovando la squadra, che ora non va più in crisi nei momenti di difficoltà durante le partite: “Sicuramente non ci abbattiamo più quando andiamo sotto e giochiamo duri, quella è la differenza più importante”. Ora arriva la trasferta di Madrid, contro la squadra diventata capolista dell’Eurolega: “Hanno una squadra molto forte e grandi giocatori, come Llull, che è il loro leader. Dobbiamo andare a Madrid e competere per 40 minuti, poi vedremo il risultato alla fine. Non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo riuscire a cavalcare questa ondata di entusiasmo”.In collaborazione con basketissimo.com