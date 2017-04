Serie A, svelate le date dei playoff

Mentre la squadra è pronta ad iniziare la preparazione verso i playoff, sono state decise ufficialmente le date della post-season. L’Olimpia Milano, come prima classificata in stagione regolare, aveva la possibilità di scegliere in quale giorno iniziare il cammino verso lo scudetto ed il club biancorosso ha deciso di scendere in campo nella prima data disponibile. Così, la formazione di Repesa sarà sul parquet del Forum venerdì 12 maggio per gara 1 dei quarti di finale, per replicare due giorni più tardi per la seconda sfida della serie di primo turno.Inizieranno i playoff nelle stesse date anche la quarta e la quinta classificata, mentre la parte bassa del tabellone scenderà sul parquet un giorno più tardi. Sarà così anche per l’eventuale semifinale, con i campioni in carica in campo giovedì 25 maggio, mentre l’altra parte del tabellone inizierà il giorno successivo. Erano già decise, invece, le date della finale scudetto: si partirà sabato 10 giugno con gara 1 per arrivare al massimo a giovedì 22 giugno, con l’eventuale gara 7. La prima data in cui potrebbe finire il campionato, invece, è venerdì 16 giugno, quando verrà disputata gara 4.Quasi impossibile, invece, pronosticare gli accoppiamenti dei quarti di finale, vista la bagarre sia per le posizioni subito alle spalle dell’EA7 che per l’ottavo posto, quello che interessa maggiormente a Cinciarini e compagni. Se il campionato finisse oggi, sarebbe la The Flexx Pistoia l’avversaria dei campioni d’Italia, ma c’è l’Enel Brindisi a pari punti con i toscani, così come hanno ancora speranze concrete Brescia, Torino e Varese. Senza dimenticare un’Orlandina in difficoltà, che potrebbe venir raggiunta nei prossimi turni. Insomma, per questo servirà aspettare.Il calendario dei playoff 2017 dell’Olimpia (orari da definire):QUARTI DI FINALEGara 1 venerdì 12 maggio al ForumGara 2 domenica 14 maggio al ForumGara 3 martedì 16 maggio in trasfertaEv. Gara 4 giovedì 18 maggio in trasfertaEv. Gara 5 lunedì 22 maggio al ForumEV. SEMIFINALIGara 1 giovedì 25 maggio al ForumGara 2 sabato 27 maggio al ForumGara 3 lunedì 29 maggio in trasfertaGara 4 mercoledì 31 maggio in trasfertaEv. Gara 5 venerdì 2 giugno al ForumEv. Gara 6 domenica 4 giugno in trasfertaEv. Gara 7 martedì 6 giugno al ForumEV. FINALEGara 1 sabato 10 giugno al ForumGara 2 lunedì 12 giugno al ForumGara 3 mercoledì 14 giugno in trasfertaGara 4 venerdì 16 giugno in trasfertaEv. Gara 5 domenica 18 giugno al ForumEv. Gara 6 martedì 20 giugno in trasfertaEv. Gara 7 giovedì 22 giugno al ForumIn collaborazione con basketissimo.com