Roseto mina vagante, Virtus k.o. casalingo

Di Enrico Campana



Si parla di rilancio in grandi stile con l'arrivo di Segrafredo, di viaggi a Barcellona per prenotare un posto in Eurocup, ma il passato per il momento non torna per le gloriose "V nere" uno dei 3 club italiani vincitori della stella che avevano cominciato bene la stagione vincendo la Coppa Italia e puntellato il roster con Stefano Gentile alla vigilia dei playoff. Roseto è la mina vagante di questi playoff e dopo aver eliminato Legnano negli ottavi è stata capace di vincere gara1 a Casalecchio in una gara spettacolare nella quale ha segnato ben 92 punti e ha chiuso a proprio favore tre parziali su 4, col break nel secondo quarto (14-25) e un finale esplosivo (26/30) nel quale ha dimostrato la sua forte personalità.



Gara maiuscola dell'istrione Valerio Amoroso (4/6 2/8 da3, 18 punti), puntuali gli americani AT Smith (18 punti) e Sherrod (15 punti e 8 rimbalzi), gioco brillante con un agonismo alto ma positivo, senza andare sopra le righe. Aggredita la Segrafredo ha sentito la tensione, l'ha messa sulla velocità, l'attacco è stato brillante nel gioco (22 assist) ma ha pagato il 45 per cento nel tiro dal campo (18/40) dove Michael Umeh è stato la brutta copia di sé stesso e ha tirato male da 2 e da 3 (1/5 e 1/5 e solo un rimbalzo) e la squadra ne ha risentito. Partita da protagonista per Spissu che oltre alla grinta e 16 punti ha preso anche 7 rimbalzi.



Verona irriconoscibile a Ravenna dopo aver eliminato la testa di serie n.1 del girone Est rimontando da 0-2. Bella gara di Matteo Tambone il play lanciato giovanissimo dalla Virtus Roma e in azzurro con la sperimentale e su quale Ravenna ha puntato scalando il ranking. Dopo due anni in Romagna è passato a Treviglio lo scorso campionato tornando questa stagione a Ravenna divenendo il punto di riferimento della squadra di coach Martino con 325 punti nella regular season. Contro una Verona con gli americani sotto tono (4 punti Robinsso e 4 per Dane Diliegro rimasto in campo solo 14 minuti causa 5 falli) e Portannese in secca (1/6 da sotto e 1/3 per il forte sicilino) Tambone con 21 punti e 21 di valutazione è stato il giocatore-partita con 3 triple su 3/3, 3/4 nel tiro corto e 6/8 ai liberi. Nella valutazione +31 per Ravenna che significa equilibrio di gioco, dominio ai rimbalzi, aggressività in difesa. La stagione conferma che Ravenna può essere la piacevole sorpresa senza avere le pretese delle big Virtus e Fortitudo.



Stasera Treviso-Fortitudo con la sua storia di polemiche da mettere dietro le spalle, i veneti sono i favoriti ma i bolognesi non si rassegnano a credere in un ritorno in A1 anche se la stagione è stata di alti e bassi e la squadra manca di equilibrio e di un vero leader ma la spinta dei suoi tifosi è irresistibile. Tortona squadra equilibrata e concreta è rimasta l'ultima a salvare l'onore del Girone Ovest, Trieste ha preso Cavaliero per aumentare le probabilità di lottare per la promozione.



SERIE A2 PLAYOFF (Quarti, Gara1)



Orasì RAVENNA-Tezenis Verona 72-64 (1-0; 17-17, 24-9; 15-10, 16-18; 21 M.Tambone 3/4 3/3 da3 tl6/8 3r V21, 14 T.Smith 5/9 tl4/8 9r; 19 D.Brkic 5/92/7 da 3 8 r, 6 M.Portannese 1/6 1/3 da3 6r; R-A 36-11; 6-14. Val. 87-56)



Virtus Segafredo Bologna-Visitroseto.it ROSETO 81-92 (0-1; 17-19, 14-25; 24-18, 26/30; 24 K.Lawson 10/15 tl4/5 6r, 16 M.Spissu 1/2 3/5 da3 tl5/6 7r, 13 St.Gentile 1/4 3/4 da3 4a; 18 AT Smith 5/13 1/2 da3 7fs tl5/6, 18 V.Amoroso 4/6 2/8 da3 tl4/4, 15 B.Sherrod 7/10 8r. R-A: 32-22; 34-14. Val. 94/95)



OGGI - De Longhi TREVISO-Kontatto Bologna (20.30); Orsi TORTONA-Alma Trieste (21)



GARA2: Martedì 16: Ravenna-Verona (20.30), Virtus Bologna-Roseto (20); Mercoledì 17: Treviso-Kontatto Bologna (20.30), Tortona-Trieste (21)



PLAYOUT (2° Turno)



Proger Chieti-Unieuro FORLI' 90-93 (0-1; Gara2 martedì 16 Chieti ore 21).