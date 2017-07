Datome si carica l'Italia sulle spalle

Gigi Datome è pronto a caricarsi l'Italia sulle spalle: "Spero che il percorso fatto negli ultimi due anni possa aiutare questa Nazionale. Tutti comunque devono dare il loro contributo a livello di esperienza. Io iero già capitano prima dell'arrivo di Messina, nei prossimi giorni vedremo il programma nel dettaglio".



"Ci sono tante facce nuove, anche di chi è arrivato per la prima volta in Nazionale - sottolinea il capitano Azzurro in esclusiva ai microfoni di Sportal.it, a margine del Media Day della Fip svoltosi a Sky -. Ci sono anche tante facce conosciute che è bene che trascinino il gruppo".



Tra questi c'è anche Melli che la prossima stagione giocherà proprio nel Fenerbahce: "Sono molto felice di averlo come compagni, ci darà una grande mano, continueremo a vivere stagioni vincenti".