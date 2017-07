Danilo Gallinari, che ha perso la testa durante Italia-Olanda, non giocherà l'Europeo: sembra incredibile, ma è così.



Il giocatore dei Clippers, durante il match valevole come finale della Trentino Cup, si è reso protagonista di una scazzottata con l'olandese Kok.



Dopo un libero di Cervi, i due hanno iniziato una lotta sotto il tabellone per recuperare la palla: Kok rifila una manata a Gallinari che reagisce prima avvicinandosi con tono minaccioso e poi sferrando un pugno all'avversario.



Dopo l'episodio i direttori di gara hanno deciso di espellere entrambi i giocatori.



Gallinari, dopo aver lasciato il campo, è stato portato ad effettuare gli accertamenti alla mano a causa del colpo rifilato a Kok: gli accertamenti non hanno lasciato scampo al lodigiano, vittima di una frattura al primo metacarpo della mano destra.