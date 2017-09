L'Italia si complica la vita: vince la Germania

Seconda sconfitta per l’Italia all’Europeo di basket.Dopo il ko contro la Lituania, la squadra di Messina cede pure alla Germania e questo ko fa ancora più male, perché azzera di fatto le speranze di accedere a uno dei primi due posti del girone: a questo punto si va verso uno spareggio nell’ultima gara del girone mercoledì contro la Georgia. In caso di qualificazione l’avversaria agli ottavi sarà una tra Slovenia e Freancia.Partita tutt’altro che bella, punteggi bassi e tanti errori: Schroder protagonista nella Germania, Aradori, Datome e una buona difesa trascinano l’Italia al testa a testa fino all’intervallo lungo, ma in avvio del terzo quarto la Germania piazza il break complice l’imprecisione dell’Italia al tiro da tre. Gli errori dei tedeschi tengono aperta la sfida fino alla fine, ma poi a scalare il solco sono Barthel da tre e i liberi di Schroder.Schroder top scorer con 17 punti, poi Filloy a 15 e Belinelli a 12. L’Italia tornerà in campo contro la Georgia.