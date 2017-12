Pugno all'avversaria: cestista squalificata per tre mesi

E' arrivata la decisione del Giudice Sportivo nei confronti di Dearica Hamby, giocatrice dellla Passalacqua Ragusa resasi protagonista domenica di un gesto che ha fatto il giro del web.



"Inibizione per mesi tre fino al 11/03/2018 per aver tenuto un comportamento gravemente violento in fase di gioco, nei confronti di una giocatrice avversaria avendola colpita con un pugno alla parte posteriore del collo causandone la caduta. Immediatamente dopo la caduta nuovamente la giocatrice Hamby ha violentemente colpito la giocatrice Tikvic a terra colpendola con i piedi ed inveendole contro. Tale comportamento gravemente violento ed antisportivo non giustificabile con la competitività sportiva deve ritenersi volontario, intenzionale, doloso e perpetrato a gioco fermo con la giocatrice avversaria a terra. Per l'estrema gravità del fatto, questo giudice nel valutare l'adeguata sanzione da comminare ha preso in considerazione le due fasi in cui il citato comportamento si è verificato oltre alle offese dirette all'avversaria Tikvic".