«Semina» pomodori sulle strade: camionista multato

Ha letteralmente «seminato» pomodori lungo la carreggiata tra Soragna e Fontanellato, in particolare sulle rotonde in località Chiavica e Priorato, rendendo l’asfalto scivoloso e pericoloso per gli altri veicoli. Il conducente di un autocarro che giovedì ha perso un notevole quantitativo di pomodori mentre si trovava sulle strade della Bassa, è stato fermato e sanzionato dalla polizia municipale di Soragna e Fontanellato.

L’operazione degli agenti è scattata in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini, in coincidenza con una già intensificata attività di controllo sul transito degli autocarri, dovuta all’aumento della circolazione dei mezzi pesanti nel periodo estivo sulle strade del territorio: il comando soragnese di polizia municipale è stato così attivato, dal momento che diversi tratti stradali sul territorio comunale risultavano pericolosi, a causa del notevole quantitativo di pomodori finiti sulla carreggiata. Gli agenti hanno pertanto cominciato le ricerche per individuare il mezzo responsabile della perdita del carico, non prima di aver posto in sicurezza i tratti di carreggiata interessati grazie all’ausilio del personale operaio della Provincia e del Comune. Coadiuvati dai colleghi di Fontanellato, i vigili hanno alla fine individuato il responsabile, un 45enne proveniente dall’Est europeo.