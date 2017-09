Da oggi il limite di velocità scende a 50 km/h sulla strada provinciale 34 “Padana Orientale”, dal km. 1+650 (fine centro abitato di Colorno) al km. 4+800 (inizio centro abitato di Mezzano Superiore) a partire da oggi, venerdì 15 settembre. "La misura si è resa necessaria - spiega la Provincia in una nota - dopo che, per la chiusura totale del Ponte di Casalmaggiore sul Fiume Po lungo la SP. 343R Asolana, una notevole parte del traffico veicolare si è riversato sulla la SP. 34 Padana Orientale; viste le caratteristiche strutturali di tale strada, per garantire la sicurezza stradale, è necessario limitare la velocità del traffico".