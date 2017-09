Lavori sulla rete idrica: disagi nella notte a Sorbolo, Mezzani, Colorno, Torrile e in zona Beneceto a Parma

Nella notte potranno esserci abbassamenti di pressione o interruzioni dell'erogazione dell'acqua nella Bassa est. EmiliAmbiente ha reso noto infatti che "nella notte fra lunedì 18 e martedì 19 settembre eseguirà un importante intervento di riparazione sulla rete di adduzione idrica in zona via Viazza di Beneceto, nel comune di Parma: per questa ragione il servizio idrico potrà subire interruzioni o abbassamenti di pressione dalle 21 di lunedì 18 fino alle 6 circa di martedì 19 settembre nei comuni di Sorbolo, Mezzani, Colorno, Torrile, nonché in una piccola area del Comune di Parma (zona Beneceto)". Informazioni anche sul sito www.emiliambiente.it.