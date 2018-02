Durante i servizi sulle strade del territorio di Fontanellato e Fontevivo, gli agenti della Polizia locale hanno una protezione in più: si tratta dei nuovi giubbotti antiproiettile voluti dalle due amministrazioni per dare una tutela aggiuntiva a chi quotidianamente svolge un lavoro che non raramente porta ad esporsi a rischi. (...)

Tutti i dettagli sulla Gazzetta di Parma in edicola