Incidente al passo del Tomarlo: un 45enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore. In base alle prime informazioni l'uomo, un ligure, era in sella alla sua moto, quando per ragioni ancora da chiarire è finito in una scarpata: un "volo" di circa 7 metri. Sono intervenuti un' ambulanza della Croce Rossa di Bedonia l'elicottero del 118, il Soccorso alpino e i Carabinieri di Bedonia.