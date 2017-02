Pistola con matricola abrasa in casa: arrestato 23enne

Avevano comprato al mercato clandestino armi da sparo rubate. E’ l’accusa mossa nei confronti di nove persone, indagate per detenzione illegale di armi, dai carabinieri del Nucleo investigativo della Spezia, che hanno eseguito perquisizioni nelle province della Spezia, Massa Carrara e Parma. Delle nove persone due quelle arrestate con la stessa accusa. A Berceto (Parma) è stato arrestato un 23enne trovato in possesso di una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa. Ad Aulla la stessa sorte è toccata ad ad un 55enne. Nella sua abitazione i Carabinieri della Compagnia di Pontremoli hanno trovato fucili ad aria compressa modificati, armi lunghe detenute senza autorizzazione e vario munizionamento. I nove indagati non potevano detenere armi perchè o pregiudicati o perchè destinatari di provvedimenti d’interdizione.