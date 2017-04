"Ritrovate le corone rubate alla Madonna delle Grazie nel furto sacrilego del 3 aprile. Sono custodite dai Carabinieri di Berceto e dal Maresciallo Novetti Damiano". Lo scrive via e-mail il sindaco di Berceto Luigi Lucchi, che continua: "Sono paccottiglia visto che le originali sono custodite gelosamente sia quelle in oro che quelle in argento donate da Maria Luigia. Resta il gesto che ha scosso ogni bercetese. Si raccolgono firme, da domani 18 aprile, presso ufficio anagrafe, per scrivere alle autorità che desideriamo sicurezza".