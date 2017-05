Venduta all'asta la casa di Lucchi. "Giusto pagare le proprie colpe ma..."

"Ho perso per sempre la Casa Rosa in via Julia N. 39. Una giornata che non dimenticherò nonostante non riesca a sentirmi vittima". E' lui stesso - Luigi Lucchi, sindaco di Berceto - a raccontarlo, annunciando anche di aver perso nella stessa occasione un appartamento in via Seminario n.19 sopra all’ex gelateria e lo scheletro dell’albergo in via Cambrina.

Un lungo, lunghissimo post su Facebook tra ricordi, ammissioni di colpa e denuncia. "Io credo, fermamente, che i debiti debbono essere pagati. Trovo giusto arrivare a perdere anche la casa. Mi sembra ridicolo che la si perda per un “tirone di borsa” che non ripaga i debiti del creditore e mette sul lastrico, per sempre, il debitore. Sono beni, insomma, che potrebbero essere valorizzati e venduti a prezzi giusti", scrive in uno dei passaggi.

"In più occasioni, anche negli anni scorsi, senza vergogna, ho reso pubblica la mia situazione economica con tutti i beni ipotecati e all’asta - si legge -. Ovviamente ho cercato e tutt’ora cerco delle soluzioni. Il dato di fatto che questa mattina ho dovuto liberare la casa che mi ero costruito, con il mio gusto, nel 1982. (...) C’era fretta perché l’addetto dell’Istituto Vendite Giudiziarie avrebbe richiuso la porta alle 16. In modo sbrigativo abbiamo caricato camion di roba che è andata nella stazione ecologica. Ho preservato qualche mobile e alcuni documenti. Tanto è andato distrutto per sempre. La mente non vuol far stare male le persone e allora rimuove. Ho pensato ai tempi della stalla e del fienile di mio padre. Non ho pensato quando l’ho abitata con mia moglie Chiara. Quando l’ho frequentata come sede di partito. Quando è stata utilizzata, in definitiva, dalla Comunità. Perfino mons. Cappucci ha dormito in questa casa, poi il Principe Guglielmo Hohenzollern, tanti artisti, amici. La casa di tutti per diversi anni".

"Ormai a nessuno interessa nulla delle pietre. E’ una caratteristica non solo di chi compra le case alle aste per pagarle molto, molto meno. In definitiva il 20% del valore di perizia. E dire che c’è una Legge, non rispettata, che per tutelare, giustamente, il creditore e il debitore (non si estingue, infatti, il debito) dice che l’asta andrebbe interrotta visto i valori irrisori raggiunti. Non sono una vittima e la colpa è solo mia. Una colpa nata il giorno in cui, il 6 maggio 1990, abbiamo perso le elezioni comunali comunali a Berceto. In quell’occasione sapendo che Berceto, dopo tanto lavoro eccezionale dal 1985 al 1990, poteva diventare un grandissimo paese turistico ed era invece gelato, raggelato, congelato, dagli intendimenti della nuova amministrazione: “riporteremo il silenzio, la quiete (morte), nel nostro Comune”, ho deciso che potevo fare da solo. Fare un villaggio turistico. Considerare Berceto, con l’innesto di diverse strutture, un villaggio per le vacanze. Ecco l’Ostello, Il Bosco di Marchino La Casa Nuova (azienda agrituristica), La Capanna, L’Albergo, Il Ristorante Lunanera, La Gelateria, L’Erboristeria, Il Pub, Il Campo da Golf, Solarium, Centro fitness, Palestra, Residence.

"Troppo - scrive - per una persona senza le specifiche competenze e soprattutto senza soldi. Per avere i soldi, infatti, costruivo appartamenti. Alla fine, pur vendendo facilmente, con gli appartamenti, per non lasciare gli acquirenti con un pugno di mosche come hanno fatto diversi costruttori, ho dovuto ipotecare i beni di famiglia ed espropriare, di fatto, la mia famiglia. Ho perso tutto. Come Sindaco non faccio dispetti, non metto i bastoni tra le ruote, ma crede d’essere l’unico Sindaco a farlo da quando c’è il Comune di Berceto. Ricordo Francescon Aristodemo disperato perché gli lasciavano gli alberghi senza acqua. Ricordo Rino che si sentiva, dal Comune, solo danneggiato. Ho conosciuto perfino il dott. Andrei, unico laureato in Medicina, negli anni 30, a Berceto, e non scelto dal Comune come medico condotto. L’affronto gli è risultato insopportabile ed è emigrato negli USA. La moglie saputo che ero sindaco ha scritto, nel testamento, di donare 30.000 dollari al Comune e questa eredità è stata riscossa a inizio 2010. La Casaccia è stata fatta chiudere La Foresta di Bard ostacolata e quindi chiusa. Non sono l’unico imprenditore che può lamentarsi del suo paese e del suo comune. Spero, come Sindaco, di lasciare un insegnamento talmente forte da impedire, in futuro, azioni di boicottaggio per gli imprenditori, in definitiva per chiunque vuole fare qualche cosa, vuole essere intraprendente. E’ stata una delle maledizioni di Berceto. Ho dato oltre 1.200.000.000 (unmiliardoduecentomilioni) al Comune, come oneri d’urbanizzazione e i progetti dovevo presentarli almeno 4 volte nonostante avessi ingegneri e urbanisti che conoscevano a menadito il regolamento edilizio e il PRG. Maggiori costi, ogni volta, per le parcelle e tempi prolungati, procrastinati".