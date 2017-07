Vietato lavare le auto e innaffiare i giardini attingendo dall'acquedotto nel Bercetese

Il sindaco di Berceto, Luigi Lucchi ha emesso un'ordinanza per la riduzione dei consumi di acqua potabile in diverse località.

In particolare, è vietato usare l'acqua dell'acquedotto per lavare veicoli e strade e per annaffiare orti e giardini.



Tutti i dettagli nel testo dell'ordinanza:

OGGETTO: Acquedotti comunali ed in particolare acquedotto comunale di «Acquedotto».-

IL SINDACO

VISTA le disposizioni vigenti in materia, in base alle quali i Comuni sono tenuti ad attivarsi con l’emissione di apposite Ordinanze aventi lo scopo di ridurre i consumi idrici e permettere risparmi tali da conservare la risorsa per la stagione in corso;

SENTITI i tecnici del servizio idrico comunale, i quali segnalano la necessità di emettere opportuna ordinanza, per alcune zone del territorio comunale, di divieto annaffiamenti vari, sprechi di acqua potabile, uso dell’acqua solo per quanto contrattualmente stabilito, indicando come acquedotti in situazione di carenza gli acquedotti di Lozzola,Villa, Lozzola Castello, Villa del Castello di Lozzola, Case Bottini di Lozzola, Case Volpino, Preda di Lozzola, Pellerzo di Bergotto, Case Bandera di Lozzola;

PRESO ATTO, quindi, che in tali zone si sta verificando una carenza nell'erogazione di acqua potabile dall'acquedotto comunale locale, a servizio delle località indicate;

ATTESO che in questo periodo estivo nel territorio comunale ed anche in tale località è affluito un numero notevole di persone non residenti abitualmente, cosa che comporta un eccezionale aumento del consumo di acqua potabile sia per usi alimentari che igienici o altro;

CONSTATATO che spesso le risorse idriche in questione vengono utilizzate in modo non conforme alle necessità e alle priorità che dovrebbero invece regolarne l'uso stesso;

CONSTATATO, inoltre, che in particolare l'acqua viene usata per innaffiare orti e giardini e che in alcuni casi alcuni cittadini usufruiscono delle pubbliche fontane per loro usi personali e prolungati come ad esempio per il lavaggio di autovetture;

VISTO il Regolamento Comunale sulla Distribuzione e Uso dell'Acqua Potabile del Comune di Berceto attualmente vigente;

VISTA la Legge n. 142/1990 e successive modifiche;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Berceto;

VISTO il D.Lgsl. n. 267 del 18 agosto 2000 (“Testo Unico Enti Locali”);

ORDINA

ai cittadini di non fare uso, con decorrenza immediata, dell'acqua erogata da tutti gli acquedotti comunali ed in particolare dall'acquedotto comunale di Lozzola,Villa, Lozzola Castello, Villa del Castello di Lozzola, Case Bottini di Lozzola, Case Volpino, Preda di Lozzola, Pellerzo di Bergotto, Case Bandera di Lozzola, per usi diversi da quelli domestici ed in particolare di non utilizzarla per i seguenti scopi:

- innaffiatura di orti e giardini;

- lavaggio strade, marciapiedi, piazzali, veicoli, trattori, rimorchi;

- sprechi causati da perdite o incuria relativamente agli impianti interni privati allacciati.

Allo scopo la ditta incaricata della gestione del servizio idrico integrato potrà provvedere, qualora necessario, alla opportuna limitazione dell’erogazione delle eventuali fontane pubbliche esistenti dell’acquedotto in oggetto.-

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo €. 25,00 a un massimo di €. 500,00, con le modalità previste dalla Legge n. 689/’0l, ai sensi del vigente regolamento riguardante le sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/01/2003.-

DISPONE

che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, nei locali pubblici della zona e presso le fontane pubbliche dell'acquedotto comunale in oggetto, nonché trasmessa al Servizio Ambiente della Provincia di Parma, come richiesto, per opportuna conoscenza.-

Gli Agenti di Polizia Comunale e della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.-

AVVERTE

che contro questo provvedimento, a norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, è ammesso ricorso al T.A.R. dell’Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Dalla Sede Comunale, addì 22 luglio 2017

Il Sindaco del Comune di Berceto

(Luigi Lucchi)