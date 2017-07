Una nottata di lavoro, ma alle 4 di questa mattina è tornata l'acqua a Berceto. Ad annunciarlo sul proprio profilo Facebook è il sindaco Lucchi. Il primo cittadino parla di 4 grandi perdite riparate e di come, da tempo, andasse perso il 10% dell'acqua. Lucchi ha localizzato le perdite in vicolo Marina, via Julia, Tralacosta e angolo vicolo Marina/Piazza Micheli. Segnala anche altre perdite, al momento però non sono localizzate. I ringraziamenti del sindaco vanno al geometra Pietro Zanzucchi e all’addetto alla manutenzione Luca Palù. Un disagio definito minimo visto che i lavori sono iniziati alle 22 e sono finiti, appunto, alle 4.

Nel post, Lucchi ricorda come "non sia nevicato e che c'è siccità: dobbiamo impegnarci tutti a non sprecare l’acqua".