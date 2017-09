Lucchi, anticipo a sorpresa: "Mi ricandido, è ufficiale" (Elezioni 2019)

Le elezioni sono nel 2019, ma lui è politico (come si sa) atipico. Ora le campagne elettorali sono molto corte e "tattiche", ma Luigi Lucchi non è di questa idea. Ed ecco che annuncia la sua candidatura a sindaco di Berceto. E lo fa nel suo stile.

La lettera

Qui Berceto,

desidero ricandidarmi, come sindaco di Berceto, dal 2019 al 2024

Che cosa mi consigliate?

Che cosa mi suggerite?

E’ giusto?



Fare il Sindaco del Comune in cui s’è nati e si vive: Berceto, è bellissimo e mi piace.

La realtà supera sempre la fantasia e non era possibile ipotizzare momenti tanto cupi, difficili, tristi, come quelli che viviamo, dal 2009 a oggi, a Berceto, in Italia e nel mondo.

Nonostante tutto questo, pur vivendo momenti di grande sconforto, scoramento e senso d’impotenza, non ho mai dimenticato che nessuno obbliga fare il sindaco e che ci sono sempre dei concorrenti che desiderano farlo e possono farlo come altri lo hanno fatto in passato.

Se non è obbligatorio fare il Sindaco allora serve farlo nel migliore dei modi dedicandoci tutto il tempo necessario e l’impegno totale.

Sono presuntuoso ma anche autoironico e a volte, abitualmente, faccio, giustamente, l’esame di coscienza, sentendo la responsabilità della carica, arrivando a scorticare il mio amor proprio e la supponenza che sempre si annidano nel nostro cuore.

Sono impostori da sconfiggere ogni giorno, ogni momento, per non diventare stolti.

Una pratica molto utile, a mio avviso, l’esame di coscienza e l’autoironia, perché ti collocano tra i tuoi difetti, mancanze, omissioni, ma anche talenti e passioni civiche che portano a gettare il cuore oltre l’ostacolo

Il giudizio di quanto fatto, nelle condizioni date, spetta ai miei concittadini, a quanti hanno diritto di votarmi o non votarmi.

Lascio, invece, alla valutazione della mia coscienza, alcune caratteristiche del mio animo che se venissero meno, se si affievolissero, non mi porterebbero a ritenermi all’altezza di fare il Sindaco:

1) passione e piacere

2) non avercela con nessuno e non ritenere nessuno nemico sconfiggendo, come un’impostore, il rancore che non deve, nell’animo di un Sindaco, albergare neppure per un attimo

3) non essere ricattabile da nessuno e neppure all’interno della struttura comunale

4) desiderio di aiutare tutti, ma proprio tutti

5) sapere porre al primo posto, in buona fede, gli interessi veri della Comunità, approfondendo gli argomenti, ascoltando, studiando ed affinando lo spirito profetico che è in ognuno di noi per compiere scelte che possono favorire un futuro anche a tutti noi

6) continuare, come da ragazzino, a combattere contro i dolori evitabili. Dolori non evitabili, per me, sono la morte: una malattia grave; un innamoramento non corrisposto. Tutto il resto attraverso l’impegno, l’organizzazione della Comunità, possono essere evitati o alleviati di molto. E’ il compito di un Sindaco, di una Comunità, di ognuno di noi.

Al momento questi presupposti, che mi hanno indotto a candidarmi nel 2009, sussistono tutti e non si sono fiaccati minimamente.

Neppure l’ottimismo e la speranza si sono smorzati.

Resta, quindi, la cosa piu’ importante, per un candidato Sindaco: il voto dei miei concittadini nel 2019