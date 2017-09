Ponti deteriorati, criticità a Ghiare e a Pietramogolana

E’ emergenza ponti deteriorati nel territorio bercetese: due di essi sono stati segnalati dai cittadini che hanno potuto riscontrare delle criticità.

Uno dei ponti si trova sulla strada provinciale di Fondovalle, al confine tra i territori di Berceto e Valmozzola, nei pressi della frazione bercetese di Pietramogolana mentre l’altro si trova a Ghiare di Berceto.

Per quel che riguarda il ponte di Pietramogolana il sindaco Luigi Lucchi ha spiegato perché suscitano preoccupazioni le sue condizioni: «Alcuni ferri sono fuoriusciti, i supporti sulle pile sono logorati, c’è molta ruggine. Ho ricevuto telefonate di diversi cittadini che percorrendo la pista ciclabile adiacente al ponte hanno visto addirittura dei pezzi crollare. Spero che l’amministrazione provinciale riesca a intervenire al più presto, perché se crollasse questo ponte, tutto il traffico da e per Borgotaro sarebbe deviato sull’autostrada». Anche per il ponte sul Manubiola a Ghiare Lucchi ha espresso preoccupazione: «Questo ponte si trova su un ex strada statale, poi passata alla Regione, successivamente alla Provincia, finché negli anni ‘2000 il Comune di Berceto l’ha presa in carico. Una perizia che il Genio Civile ha effettuato su questo punto ha reso noto che il manufatto è piuttosto ammalo rato: il Comune, non avendo soldi per intervenire, cercherà dei finanziamenti per eseguire i lavori su questa struttura, una struttura importante poiché consente di raggiungere molte abitazioni della Val Manubiola, Borgotaro e anche l’unica occasione di lavoro in queste zone, cioè il frantoio».