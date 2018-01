Forti raffiche di vento a Berceto: chiuso, per motivi precauzionali il Parco Tantanka Yotaka, pericoloso camminare per strada, dai tetti, soprattutto quelli ricoperti in piane, “piovono” pericolosi sassi, diversi segnali divelti, diverse zone senza energia elettrica, transennata via Marchetti dalla protezione civile perché da una casa in ristrutturazione venivano strappati, dal vento, i pannelli di protezione termica (cappotto), stracciate dal vento gronde e grondaie, messa in sicurezza la stazione ecologica di Cattaia, imbrigliato l’albero di Natale, all’interno del Duomo gli spifferi spengono le candele nei candelieri. A segnalarlo, sul profilo facebook, è il sindaco di Berceto Luigi Lucchi, che commenta: "Una cosa mai vista".