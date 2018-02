Il sindaco Lucchi: "Gelo e neve in arrivo, lunedì scuole chiuse a Berceto e Ghiare"

Il sindaco Luigi Lucchi ha reso noto che lunedì le scuole saranno chiuse a Berceto e a Ghiare.

Lucchi avverte che domenica a Berceto potrebbero arrivare 30-40 centimetri, mentre lunedì le temperature potranno variare da - 8 a - 15 gradi. Il Comune si sta preparando. Verranno bloccati tutti gli autotreni - scrive il sindaco di Berceto -. Fate rifornimento di carburante, cibo e altro oggi. Non invocate il sale nelle strade perché a queste temperature non fa nulla. Come sindaco con ordinanza chiudo le scuole lunedì 26 febbraio a Berceto e Ghiare. Le basse temperature inibiscono l’azione del sale e quindi le strade saranno ghiacciate e pericolose. Ritengo una decisione “saggia” non far rischiare i nostri bambini. Probabilmente non viaggeranno le corriere per Borgotaro e Fornovo".



Chiusura straordinaria delle scuole: ecco l'ordinanza del sindaco Luigi Lucchi