Pier Angelo, una vita nel segno della generosità

Oggi pomeriggio sarà celebrato a Borgotaro il funerale di Pier Angelo Mariani, figura molto conosciuta in paese, prematuramente stroncato da grave malattia. Aveva infatti solo 51 anni. Il corteo funebre partirà alle 14,30, dalla camera mortuaria dell’ospedale «Santa Maria» di Borgotaro e si dirigerà verso la chiesa cattedrale di Sant’Antonino Martire, ove il parroco e vicario episcopale di zona, monsignor Angelo Busi, presiederà la funzione funebre. Pier Angelo era un ragazzo molto dinamico, capace ed intraprendente: attualmente gestiva il bar dell’ex Stazione di Valmozzola, ma, in precedenza, aveva gestito un bar a Borgotaro e poi un altro, molto frequentato, a Parma e, al tempo stesso, era responsabile di una ditta di distribuzione di birre. Era anche un validissimo organizzatore di eventi, come, ad esempio, le feste della birra. Aveva molti amici, nei quali ha lasciato davvero un grande vuoto. Era anche molto appassionato di sport: nel ruolo di portiere, aveva giocato a calcio, nelle squadre giovanili locali.

La sua è una famiglia molto conosciuta in paese: suo padre Luciano (scomparso da alcuni anni) era stato, per molto tempo, economo dell’ospedale Santa Maria di Borgotaro e anche un esponente storico e importante dell’allora partito della Democrazia Cristiana, consigliere comunale, ma anche allenatore di calcio, negli anni Sessanta, della Valtarese. Fu proprio lui a trasmettere al figlio la passione del pallone. Caratterialmente, Pier Angelo era buono, generoso e sempre disponibile con tutti. Lo scomparso lascia la mamma Renata, la sorella Fiorella, il fratello Enrico e le adorate nipoti Alessia, Maddalena e Alice. I familiari hanno chiesto di non inviare fiori, ma di tramutarli in offerte per l’associazione di volontariato Amici della Valle del Sole, che opera all’interno dell’Hospice di Borgotaro. Ieri sera è stato recitato, intanto, in suo suffragio, sempre nella chiesa di Sant’Antonino, alla presenza di tanti amici e persone del paese e della vallata, il rosario. La salma, al termine dl rito funebre, verrà quindi tumulata nel cimitero del capoluogo.