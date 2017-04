Punto nascite di Borgotaro, spiraglio dalla Regione: "Le valutazioni non sono finite"

La decisione sui punti nascita degli ospedali di Borgotaro e Castelnovo Monti (Reggio Emilia) verranno prese sulla base delle valutazioni della commissione consultiva tecnico-scientifica "Percorso nascita", che «non ha ancora terminato il proprio lavoro». Inoltre «è intenzione della Giunta regionale chiedere comunque alla Commissione nazionale la possibilità di derogare rispetto agli standard previsti». Lo ha detto l’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna, Sergio Venturi, rispondendo ad Alessandro Cardinali (Pd) e Yuri Torri (Si), che ha presentato un "question time" assieme a Gabriele Del Monte (Lega nord) e Silvia Prodi (Misto-Mdp).

Cardinali ha ribadito l’importanza di un presidio come quello dell’ospedale Santa Maria di Borgotaro e del suo punto nascite per un territorio molto ampio e con caratteristiche geografiche particolari.

Torri ha invece presentato un’interrogazione «sulle sorti del punto nascita dell’ospedale Sant'Anna di Castelnovo nè Monti dopo che sono emersi aspetti poco chiari circa le prossime tappe del percorso della Commissione nascite e per sapere cosa intenda fare la Giunta per mantenere in vita il servizio in questione».

Venturi - la cui risposta è stata accolta molto positivamente da entrambi i consiglieri - ha inoltre assicurato «la più ampia disponibilità a confrontarsi con le istituzioni e a raccogliere le istanze dei territori». L’assessore si è detto consapevole «dell’importanza degli ospedali delle zone di montagna così come del loro valore sociale».