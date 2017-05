Laminam: esiti positivi dalla Conferenza dei servizi

Esiti positivi da parte della Conferenza dei Servizi che si è svolta venerdi. Si è constatato che Ausl non ha più ricevuto segnalazione da parte dei cittadini né accessi al pronto soccorso dopo l'8 aprile, mentre Arpae ha comunicato di aver ricevuto complessivamente 4 segnalazioni (nelle giornate del 4 e del 5 maggio), oltre ad un paio di segnalazioni anche ad impianti fermi, arrivate il 19 aprile. In sede di conferenza sono stati anche considerati i dati delle emissioni, che hanno confermato il pieno rispetto dei limiti autorizzati. Continua, quindi , la produzione di gres porcellanato senza applicazione di inchiostri digitali. Tale attività continuerà fino alla completa messa a punto degli impianti di abbattimento da parte della ditta, da validare da parte della Conferenza dei Servizi. Contemporaneamente, sono continuati e continueranno i controlli da parte degli Enti per garantire la migliore efficacia del percorso positivamente intrapreso. La Conferenza dei Servizi si riunirà nuovamente nelle prossime settimane per aggiornare le attività.