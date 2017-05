Gravissimo incidente a Ostia Parmense: un'auto è finita contro un pullman, poco prima delle 8,30, sulla strada provinciale 523R, che collega Ghiare di Berceto a Borgotaro. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgotaro, il 118, i carabinieri e la polizia municipale.

I due mezzi, per cause in via di accertamento, si sono scontrati all'altezza dell'incrocio fra la provinciale e la strada che porta nell'abitato di Ostia Parmense.

Traffico in tilt sulla provinciale verso il casello di Borgotaro: carabinieri e agenti di polizia municipale organizzano le deviazioni sul posto.