Punto nascita a Borgotaro: chiesta la deroga al ministero

Si tratta sicuramente di una buona notizia, sia per Borgotaro che per l’intera vallata. La Giunta regionale, nella seduta dell’altro pomeriggio, ha deciso ufficialmente di chiedere al Ministero della Salute, la deroga per non sospendere l’attività di assistenza al parto di sei «punti nascita» della regione, nei quali si registrano meno di 500 parti l’anno, tra cui figura appunto quello dell’ospedale «Santa Maria» di Borgotaro.

Le altre sedi interessate sono: Castelnovo nè Monti (Reggio Emilia), Pavullo nel Frignano (Modena), Scandiano (Reggio Emilia), Mirandola (Modena) e Cento (Ferrara).

«Abbiamo deciso di percorrere tutte le strade possibili - ha detto l’assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi - per evitare la sospensione dell’attività di assistenza al parto. Sicurezza al primo posto: se verrà concessa, doteremo i punti nascita del personale necessario. In caso contrario, alle mamme ed ai nascituri, sarà comunque garantita assistenza di grande qualità».

«Voglio innanzitutto ringraziare la Commissione tecnica per il grande lavoro svolto, una analisi della rete Percorso nascita dell'Emilia-Romagna precisa e puntuale, di estrema utilità - sottolinea Venturi- Non sottovalutiamo certo le conclusioni a cui è arrivata la Commissione, dal momento, lo ribadiamo, che la sicurezza delle future mamme e dei nascituri è per noi la priorità assoluta. Come Giunta abbiamo però deciso di percorrere tutte le strade possibili per evitare la sospensione delle attività di assistenza al parto nei sei punti nascita e per questo chiederemo la deroga al ministero».

«Qualora venisse concessa- prosegue l'assessore- doteremo i punti nascita del personale necessario a garantire gli standard di sicurezza richiesti, consapevoli, in quel caso, di non aver privato i territori, a partire da quelli di montagna, di servizi importanti per i cittadini e le comunità locali. In caso contrario- aggiunge l'assessore- prenderemo atto della decisione del ministero, ovviamente applicandola, altrettanto consapevoli di aver percorso tutte le strade possibili per evitare la sospensione del servizio di assistenza al parto, certi comunque che le strutture sanitarie di cui stiamo parlando, sulle quali stiamo investendo risorse per potenziare e innovare i servizi, saranno comunque in grado di assistere le partorienti e i loro bambini garantendo alti standard di qualità. Voglio infatti ricordare- chiude Venturi - il potenziamento dei servizi pre e post parto, con il registro delle gravidanze e l'assistenza attiva verso le donne».

In parole più povere, anche se la Commissione regionale tecnico consultiva sul percorso nascita, aveva dato indicazioni molto più restrittive, la Giunta Regionale ha deciso, egualmente, di percorrere tutte le vie, per evitare la sospensione delle attività di assistenza al parto, in tutti i sei «punti nascita» e per questo, verrà chiesta appunto la deroga al Ministero.

«Apprendiamo con soddisfazione - ha detto ieri il sindaco di Borgotaro Diego Rossi, che riveste anche la carica di Presidente del Comitato di Distretto – dopo tutti gli incontri che in questi mesi abbiamo avuto con i sindaci del territorio e con la stessa Regione Emilia-Romagna, la notizia che verrà finalmente chiesta, in tal senso, la deroga al Ministero. Un impegno, peraltro che il presidente Bonaccini e lo stesso assessore Venturi, si erano presi pubblicamente, per cui l’impegno è stato rispettato nel prendere tale decisione, che ora, però andrà chiaramente sostenuta, anche a livello ministeriale. Questo è comunque da considerare – ha concluso Rossi – come un segnale forte ed importante, da parte della Regione, verso i punti nascita di montagna e dei territori appenninici».

Soddisfazione a Borgotaro per questo ulteriore passaggio, anche presso le varie associazioni di volontariato, che hanno sostenuto questo obiettivo, ad iniziare da «Insieme per Vivere», che si è impegnata non poco nel sostenere, anche in concreto, questa causa.