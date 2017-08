Laminam: stabiliti «paletti» per fumi e cattivi odori

La Conferenza dei servizi, che si è occupata della situazione dell’azienda ceramica «Laminam» di Borgotaro e che ha concluso i suoi lavori, alla decima seduta è giunta ad una sintesi del lavoro svolto in tutti questi mesi. La Laminam, che è in fase di «stand by», dovrà completare entro agosto l’installazione di un impianto di abbattimento degli odori e delle emissioni, basato su un sistema a carboni attivi. Questo per quanto riguarda il primo forno e la prima linea di produzione.

Rimane aperto il discorso legato ad una successiva espansione dell’attività produttiva, una seconda linea di produzione, subordinata alla verifica di questo impianto di abbattimento.

A settembre, con la ripresa dell’attività, verrà valutato insieme ad Arpae e Ausl, la modalità operativa di funzionamento di questo impianto.

Gli enti presenti hanno riportato, in seno alla Conferenza, anche tutte le osservazioni e le richieste di integrazione presentate dal Comitato Aria del Borgo e da Legambiente. «Noi tutti ci auguriamo - ha detto il sindaco di Borgotaro Diego Rossi - che, sulla base di tutti i dati che perverranno, l’azienda possa proseguire la produzione sulla prima linea, anche perché la seconda linea sarà subordinata a queste verifiche».

E’ stata pure introdotta e fissata una soglia da non superare di quelle sostanze che hanno prodotto gli odori e i fumi maleodoranti, soprattutto in febbraio e marzo, e che hanno suscitato le proteste degli abitanti. I valori-soglia sono derivati dai dati emersi grazie ai vari recettori, posti vicini allo stabilimento. E’ questo certo un ulteriore elemento di sicurezza e di tranquillità per i cittadini». Ovviamente proseguiranno i controlli da parte dei vari enti preposti.