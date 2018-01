Ortopedia a pieno regime e tempi di attesa in calo

È la prima volta che si registra un dato così alto, in circa un anno di lavoro.

Mille interventi, dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Stiamo parlando dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale «Santa Maria» di Borgotaro, guidata dal professor Aldo Guardoli. Un traguardo sicuramente importante, confermato dallo stesso direttore, che, visibilmente orgoglioso, rincara la dose e snocciola gli altri dati: «Solo in questi primi nove mesi del 2017, - ha spiegato - ci sono stati 755 ricoveri, il 42 per cento in più, rispetto allo stesso periodo del 2016. In crescita, anche gli interventi di protesi d’anca e ginocchio. In tutto, sono stati 244, mentre si è registrato un significativo calo dei tempi di attesa».

Con il segno più, sempre rispetto allo scorso anno, pure l’attività specialistica ambulatoriale, con quasi 7.500 prestazioni, assicurate dalla équipe di Guardoli, che - è bene ricordarlo - è impegnata anche nelle Case della Salute e Poliambulatori dell’Ausl, presenti sul territorio provinciale. Trend positivo (peraltro in continua crescita) anche per quanto riguarda la «mobilità attiva»: il Reparto valligiano di Ortopedia richiama, da sempre, com’è noto, pazienti non solo da fuori provincia, ma anche da fuori regione, in particolare dalla Liguria e dalla Toscana.

Due dati fra i tanti: erano 145, ad esempio, i pazienti «esterni» nel 2014, e già 188, nei primi dieci mesi del 2017.

Quali casi avete affrontato - gli abbiamo chiesto – e soprattutto, in che tempi?

«Abbiamo privilegiato lo scorso anno - ha spiegato il professor Guardoli - i casi chirurgici di un certo rilievo, è cioè aumentata la complessità dei casi trattati. Così come è cresciuto l’indice di occupazione dei posti letto, salito al 76 per cento - (il dato ottimale è l’80). Un altro dato positivo è legato al trattamento delle fratture del femore, entro le 48 ore, assicurato nell’87% dei casi, superando il valore atteso dell’80 per cento».

E per l’anno che è appena iniziato, quali obiettivi intendete raggiungere?

«Tra le priorità, c’è l’aumento dell’attività chirurgica mininvasiva di anca, piede (in particolare dell’alluce valgo), ginocchio, caviglia e spalla - ha risposto il direttore - . Saranno consolidati il percorso «fast track» della chirurgia di protesi di anca e ginocchio, iniziato nel settembre scorso e dedicato a pazienti con particolari caratteristiche, finalizzato a controllare il dolore post operatorio, ridurre le perdite ematiche e, quindi, consentire una mobilizzazione più rapida. Particolare attenzione sarà data anche all’ambulatorio dello sportivo, attivo da circa un anno, che vede un percorso facilitato di accesso a visite ed esami per gli atleti che subiscono infortuni. Da ultimo, ma non certo per importanza - ha concluso Guardoli - sarà potenziata la collaborazione, già peraltro in corso, tra i due ospedali dell’Ausl (Borgotaro e Vaio), che ha visto impegnata l’équipe ortopedica di Borgotaro in una ventina di interventi su pazienti critici, eseguiti all’Ospedale di Vaio, in collaborazione con i colleghi del nosocomio fidentino».

Da non dimenticare infine poi, il costante supporto assicurato dalle associazioni del volontariato locale, da sempre a fianco dell’azienda, con iniziative di sensibilizzazione e con generose donazioni.

Gli acquisti realizzati, proprio a fine d’anno, grazie appunto ad «Insieme per vivere», sono due colonne ad alta definizione «4k», destinate sia alla Chirurgia generale, sia all’Ortopedia.