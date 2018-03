"Il bugiardino di Marilù Oliva" - 4 Princesa e altre regine

Nuovo appuntamento con il "Bugiardino dei libri", il blog della scrittrice Marilù Oliva: recensioni "che fanno bene alla salute".

TITOLO: Princesa e altre regine

SOTTOTITOLO: 20 voci per le donne di Fabrizio De André

CURATRICE: Concita De Gregorio

EDITORE: Giunti

ANNO: 2018



Composizione ed eccipienti:

Desiderio. Paura. Amore. Nostalgia. Illusione, Vergogna, Colpa e molte altre sono le emozioni, ma anche le tracce da cui si dipartono i contributi delle venti autrici che hanno concorso alla realizzazione di questo prezioso libro, un omaggio delicato, sincero, profondo alle donne di De André. Da Bocca di Rosa alla Princesa eponima del volume, da Marinella a Maria, fino a quelle che hanno segnato l’immaginifico mondo di canzoni del cantautore genovese: madri, sorelle, anziane, giovanissime, principesse di un momento, figure che si sono stagliate attraverso un ricordo, una ferita, un rimpianto, una debolezza. Raccontate con diverse modalità espressive, dalla poesia, al racconto, alle arti visive, queste donne emergono dalla pagina e ci disvelano i loro mondi. Ciò che accomuna ogni contributo è l’eleganza di una narrazione che trasmette a chi sfoglia l’intensità di una suggestione che palpita e che, a sua volta, genera nuove seduzioni le quali, tutte assieme, realizzano un progetto composito ed evocativo. Alla base si percepisce un genuino intento non solo di celebrazione ma anche di solidarietà, come la curatrice stessa racconta spiegando la genesi del progetto, in apertura:

«Questo libro è nato così. Dalla meraviglia di trovarsi in tante, insieme ad ascoltare, condividere, curare. Non c’è altro di più importante al mondo, nella vita, ma lo sapete già».



Indicazioni terapeutiche:

Questo libro cura le donne che non si amano abbastanza.

Gli uomini che non danno valore alle donne.

E le donne che non sono amiche delle altre donne.



Consigliato a tutti, benefico:

Chi deve imparare ad avere e ricevere dedizione dall’altro.

Chi non ha mai voltato le carte e sfidato la sorte.

Chi dà troppa importanza alla decenza.

Chi cerca la purezza e teme che non esista più.

Chi non si è mai lasciata portare da un soffio di vento.



Controindicato per:

Comari di paesi e protettori di battone.

Posologia, da leggersi preferibilmente:

Ascoltando ogni canzone suggerita, trascritta, interpretata o disegnata.

Effetti indesiderati:

Anche se vi sentite poco sciolti, chiederete a una donna qualsiasi di danzare con voi.

Avvertenze:

Conservare con cura. Cura è la parola chiave.



Pillole:

1. «Che dirle, signore? Forse valeva ascoltare la leggenda di Angiolina, la creatura magica che dodici figli cercano ogni giorno su un monte, una spiaggia, un paese, un bastimento, un’altra vita. Voleva che contassi la storia di una madre che non avremmo mai, la bella con le scarpette blu, la donna che ha preferito il suo amore al nostro? L’avrà raggiunto?».

2. (Daniela Amenta, Volta la carta)

3. «Cloe aveva questo sospetto, che i morti non ci dimenticano e trovano sempre la porta per entrare. In un certo senso lo sperava e stringendosi nello scialle di lana ripensò a lui: Egeo. Perché ti hanno chiamato così? Gli aveva chiesto a quel tempo.

È il nome di chi anela al mare e non lo teme».

(Carmen Pellegrino, Le felicità intraviste)

La curatrice: Concita De Gregorio, scrittrice e giornalista, ha sempre lavorato per il quotidiano La Repubblica, esclusi gli anni in cui ha diretto L’Unità (2008-2011). Ha pubblicato tra l’altro Non lavate questo sangue. I giorni di Genova, Una madre lo sa. Tutte le ombre dell’amore perfetto, Malamore. Esercizi di resistenza al dolore, Io vi maledico. Viaggio alle radici della rabbia, Così è la vita. Imparare a dirsi addio e Un giorno sull’isola. In viaggio con Lorenzo, tutti ristampati in Uniform edition per Einaudi. Da “Mi sa che fuori è primavera (Feltrinelli, 2015) Giorgio Barberio Corsetti ha realizzato uno spettacolo teatrale. Per Rizzoli ha scritto Non chiedermi quando, romanzo ispirato a Dacia Maraini. Da Cosa pensano le ragazze, la sua seguitissima video rubrica quotidiana su Repubblica.it, ha tratto il volume di racconti omonimo (Einaudi, 2016) e il film Lievito Madre, le ragazze del secolo scorso, diretto insieme a Esmeralda Calabria e selezionato alla Mostra del cinema di Venezia 2017. Ha curato il saggio sull’autoritratto femminile in fotografia intitolato Chi sono io?(Contrasto, 2017). Per tre anni ha condotto su Rai Tre la trasmissione televisiva Pane Quotidiano, dedicata ai libri. Da due anni, sempre su Rai Tre, va in onda Fuori Roma, programma da lei ideato e condotto. Su Repubblica cura attualmente la rubrica Invece, Concita, in ascolto delle storie dei lettori.