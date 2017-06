Amandola, Giuseppe torna a sorridere

Parmigiani dal cuore grande verso le popolazioni terremotate. Grazie ai fondi raccolti, con la sottoscrizione tra i lettori della Gazzetta di Parma, sono stati consegnati ieri due moduli abitativi nel comune di Amandola, in provincia di Fermo. Nell'ambito del Programma gestione emergenze di Confindustria, un tir, con servizio gestito dalla Lanzi Trasporti e con i volontari del Seirs Croce Gialla, capitanati da Luigi Iannaccone, era partito all'alba dalla città ducale e, intorno alle 9, è arrivato a Civitanova. Poi è stato scortato dalla polizia locale, con il comandante Serenella Ciarrocchi, e dagli uomini della Protezione civile Valdaso fino nella zona industriale di Amandola. Successivamente, con l'impiego di un'autogru, prima un modulo e poi l'altro, sono stati sistemati su un camion per arrivare al casolare di Giuseppe Lupi.

Ad accogliere l'arrivo della nuova abitazione, offerta dai lettori della Gazzetta di Parma, c'erano il sindaco Adolfo Marinangeli e l'assessore Chiara Scirè. Il beneficiario di questo gesto di solidarietà, come già detto, è stato appunto il 74enne Giuseppe Lupi, agricoltore in pensione, che aveva visto crollare parzialmente la sua abitazione con le scosse di terremoto del 30 ottobre. Il suo fienile, sotto le nevicate del 18 gennaio scorso, era crollato sopra alla roulotte in cui il 74enne si era rifugiato: era stato salvato dai soccorritori scesi in campo per l'emergenza neve. Ogni giorno l'uomo faceva il pendolare tra il campo sportivo, in cui era stato sistemato temporaneamente in un alloggio di emergenza, e la sua casa distante più di nove chilometri, abbarbicata sulla collina e raggiungibile con grande difficoltà anche con i comuni mezzi. Ad accoglierlo tutte le mattine il cane Tango, un cucciolo di labrador, e i suoi animali.

La nuova abitazione, messa in sicurezza e dotata di ogni comfort, è stata collocata proprio vicino al vecchio casolare.

«Voglio ringraziare con grande piacere i lettori della Gazzetta di Parma, la Confindustria tutta che con il loro programma - ha affermato il sindaco Marinangeli - hanno permesso questa mattina (ieri ndr) di restituire un'abitazione ad un nostro concittadino che era stato evacuato non solo dal terremoto ma anche da oltre due metri di neve in gennaio. Ricordo quella mattina quando siamo andati a prelevarlo nella sua casa. Nonostante i danni non la voleva abbandonare e lasciare i suoi effetti, i campi da coltivare, gli animali che voleva curare e non voleva venir via malgrado la tanta neve caduta. E’ stato con noi per un periodo nei moduli abitativi ed oggi, grazie agli amici di Parma, ai lettori della Gazzetta di Parma, all’Unione degli industriali e alla Protezione civile è potuto rientrare nei suoi terreni e nella sua proprietà, vicino alla sua casa che auspichiamo di poter ricostruire quanto prima restituendo da oggi in po' di dignità a questa persona».