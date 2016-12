Bulgarani resta ai domiciliari

Il Gip ha convalidato l'arresto di Giordano Bulgarani, il 32enne accusato di omicidio stradale dopo il frontale sulla Bacedasco-Vernasca nel quale sabato sera è morta una diciannovenne piacentina. Bulgarani ha parlato per poco meno di un’ora di fronte al giudice per le indagini preliminari di Piacenza, Adele Savastano, che ne ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari a Busseto, dove abitano i genitori.

Niente carcere dunque per il bussetano che dovrà rispondere della morte della studentessa 19enne Manuela Loschi. Difficile scrollarsi di dosso le accuse macigno, anche alla luce di quanto emerso dopo l’incidente di sabato sera. Subito dopo lo schianto frontale sulla provinciale il 32enne è risultato positivo all’alcol test e ai cannabinoidi. Il tasso alcolemico nel sangue era di 2,39 grammi per litro. Quasi cinque volte superiore al limite di legge.