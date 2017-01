Tutta la Bassa piange Monica, ambulante dal cuore d'oro

Grande cordoglio, in tutta la Bassa ovest, per la morte di Monica Barba in Taina, commerciante stroncata da una grave malattia all’età di 47 anni.

Piacentina di Villanova sull’Arda, originaria di Caorso, era molto conosciuta e stimata in tanti centri della Bassa per la sua attività lavorativa di commerciante ambulante. Con il suo stand «Super Fungo», frequentava regolarmente alcuni dei principali mercati settimanali del Parmense, in particolare era presente a quelli del martedì a Busseto, mercoledì a San Secondo, giovedì a Fontanellato, venerdì a Salsomaggiore e sabato a Fidenza ed era, da sempre, una presenza fissa al «November Porc», la celebre kermesse enogastronomica promossa dalla Strada del Culatello di Zibello con il sostegno e la collaborazione di numerosi enti pubblici e sponsor privati.

Monica Barba Taina si occupava della vendita di funghi, in particolare naturalmente porcini, ma anche di miele, sott’oli, sottaceti e altre delizie. Tutte specialità che lei sapeva presentare con grande cura descrivendone peculiarità e segreti. Un lavoro impegnativo che ha sempre svolto con grande amore e dedizione, conquistando la clientela grazie alla squisita gentilezza, alla evidente disponibilità e alla speciale cortesia, unite ad una profonda onestà, che l’hanno sempre contraddistinta e animata.

Una donna instancabile, sempre attiva, che in tutto si è sempre largamente spesa per la sua famiglia alla quale era molto legata. In tanti, anche nel Parmense, alla notizia della sua morte hanno tenuto ad esprimere il loro cordoglio, la loro vicinanza alla famiglia e hanno evidenziato le speciali qualità di questa bella persona.

Da pochi mesi Monica Barba Taina era stata colpita da una grave malattia, che ha affrontato con grande coraggio e determinazione. Ha lottato con ogni sua forza, sostenuta dall’amore dei familiari, che hanno anche tenuto ad esprimere il loro ringraziamento al personale medico e infermieristico del reparto di Neurologia dell’ospedale di Vaio di Fidenza, dove era ricoverata. Ha lasciato il marito Stefano, i figli Rebecca e Mattia, la mamma Gilda, il fratello Vittorio con Agnese, Luca e Mabel, la suocera Carla, il cognato Andrea con Giovanna e Giorgia.

La cerimonia funebre è fissata per oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Villanova sull’Arda.

Ieri mattina i colleghi ambulanti, gli amici negozianti e l’amministrazione comunale di Busseto l’hanno voluta ricordare deponendo un mazzo di fiori nel punto in cui da anni allestiva il suo banco. «Gli amici, i colleghi e l’amministrazione comunale - ha sottolineato l’assessore al commercio Marzia Marchesi - la ricordano per la sua presenza sempre cortese e gentile con tutti e per la sua grandezza d’animo» esprimendo le più sentite condoglianze ai familiari.

