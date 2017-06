Busseto dona un pianoforte alla scuola di Norcia

Un pianoforte per la scuola di Norcia. Arriva dalla terra di Giuseppe Verdi, grazie alla donazione del Lions Club di Busseto. «Con grande emozione e orgoglio accogliamo questo dono da un club che ha tradizioni musicali eccellenti, la nostra scuola è consapevole che la musica è una disciplina che entra nelle persone e le trasforma», dice la dirigente scolastica Rosella Tonti. «Attualmente abbiamo un corso di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, ma stiamo pensando di attivare anche un corso propedeutico per la scuola primaria, vogliamo che gli effetti benefici della musica si prolunghino e ci accompagnino nella nostra quotidianità», aggiunge. Durante la cerimonia, i bambini hanno voluto ringraziare della donazione intonando l’Inno d’Italia. «Sentirvi cantare è stata per me una grande emozione e soddisfazione che mi porterò nel cuore» ha detto il presidente del Lions Club di Busseto, Andrea Rinaldi. «Il nostro compito è cercare di capire dove serve aiuto e abbiamo donato un pianoforte perché siamo convinti che la musica oltre ad essere formativa aiuta a crescere», ha aggiunto il presidente della Corale Verdi che ha, inoltre, annunciato per l'anno prossimo la presenza a Norcia del coro di Voci Bianche.