Tragedia sul lavoro a Roncole Verdi. Un uomo è rimasto schiacciato tra due camion durante alcune operazioni all'interno del cortile della ditta per cui lavorava. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e vano è stato il volo dell'elisoccorso decollato dal Maggiore: per l'operaio non c'è stato più nulla da fare, se non confermarne il decesso. Grandissimo sgomento tra i colleghi, sotto choc per l'accaduto. Sul posto anche i Carabinieri di Busseto e i vigili del fuoco di Fidenza.