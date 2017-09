Rifiuti abbandonati, fototrappole per incastrare gli incivili

Pugno di ferro del Comune di Busseto l’abbandono dei rifiuti. Nella città di Verdi, al fine di contrastare il fenomeno, arrivano fototrappole e sanzioni pesanti. Spesso vengono trovati e segnalati rifiuti abbandonati sia nei fossi a lato delle strade che nei cestini sparsi nel territorio comunale ed utilizzati in modo non appropriato.

Il vicesindaco e assessore all’ambiente Gianarturo Leoni e l’assessore alle finanze e tributi Stefano Capelli, intervenendo sul tema, hanno evidenziato che l’amministrazione sta provvedendo ad intensificare i controlli e scatteranno sanzioni per coloro che saranno visti a smaltire i rifiuti in modo non corretto. «Stiamo prevedendo – commenta l’assessore Capelli – anche controlli con le fototrappole per diminuire l'entità del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti».

Concorde anche il vicesindaco e assessore all’Ambiente Leoni che ha sottolineato l’importanza dell’intervento che sta svolgendo l’Amministrazione: «Useremo il pugno duro contro l’abbandono dei rifiuti con multe e controlli. Invitiamo i cittadini a fare propria la cultura del tenere la città pulita».

Le sanzioni previste, qualora i cittadini siano colpiti in flagrante, saranno inoltre più pesanti rispetto al pagamento di una svuotatura in più del contenitore dei rifiuti domestici.

La raccolta puntuale, infatti, prevede un numero minimo di svuotature, legato ai componenti del nucleo familiare e alla grandezza dei contenitori. «Ho il sospetto che la gente creda – ha aggiunto Capelli – che meno si svuota e meno si paga. Ricordo che il tariffario prevede un numero minimo di svuotature obbligatorie che si pagano anche se ne viene effettuata una sola. Ad esempio tre componenti familiari che hanno un contenitore da 40 litri pagano un numero minimo di 24 svuotature obbligatorie e lo sforamento di una o più svuotature incide pochissimo nel totale della bolletta». Nel dettaglio esistono due tipi di contenitori: da 120 e da 40 litri. Un nucleo familiare composto da 1 sola persona ha a disposizione 12 svuotature con il contenitore da 40 oppure 4 con quello da 120; nel caso di due persone il numero aumenta a 18 con quello da 40 oppure a 6 con quello da 120. Se il nucleo familiare è composto da 3 persone le svuotature minime sono 24 per i 40 litri e 8 per i 120; con 4 persone il minimo è 30 da 40 e 10 da 120; con 5 sono 36 da 40 e 12 da 120. Infine, in caso di famiglie composte da 6 persone sono comprese 36 svuotature per i 40 litri e 12 per i 120, come per le famiglie di cinque persone. «Ci auguriamo – hanno concluso Capelli e Leoni - che queste informazioni possano essere di aiuto a coloro che fino ad oggi potevano avere dubbi interpretativi sulla raccolta puntuale, in modo da diminuire sensibilmente questo fenomeno degradante dal punto di vista igienico e ambientale».