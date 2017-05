Mentre a San Siro i tifosi contestavano società e giocatori acclamando solo lui, Stefano Pioli, fresco di bruciante esonero, era al «Padovani» di Carignano per la finale play-off di Promozione tra Carignano, dove gioca il nipote Filippo, ed Agazzanese. Nessuna dichiarazione da parte del tecnico parmigiano ma solo la voglia di godersi una giornata in libertà nel segno del pallone sui campi della provincia. Peccato solo che il Carignano abbia perso in extremis