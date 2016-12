Ufficiale: Carlos Tevez vola in Cina

Ora è ufficiale. Dopo Oscar, la Cina abbraccia un altro fuoriclasse assoluto: Carlos Tevez. Il Boca Juniors ha reso noto, attraverso un comunicato, l'accordo raggiunto con il club cinese Shanghai Greenland Shenhua, ora nuovo club dell'Apache.Lo stesso Boca non ha chiuso alla possibilità di un futuro ritorno dell'argentino. Classe 1984, Tevez è stato visto anche in Italia, con la maglia della Juventus. Si parla di un ingaggio monster per la sua nuova avventura in Cina.