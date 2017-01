Alberto Cerri va a Pescara, è fatta

Prende forma il nuovo attacco di un Pescara che ha il disperato bisogno di gol per potersi salvare.



La società abruzzese ha definito l'ingaggio della possente punta Alberto Cerri, proveniente dalla Juventus. Cerri, 20 anni, ha giocato in questa prima parte di stagione in serie B, con la maglia della Spal, e si trasferisce alla corte di Massimo Oddo con la formula del prestito con diritto di riscatto.



L'ex estense è una vecchia conoscenza del direttore sportivo biancazzurro, Luca Leone, che lo ha avuto due anni fa a Lanciano. Martedì Cerri dovrebbe sostenere il primo allenamento al Poggio degli Ulivi.