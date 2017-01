Stevan Jovetic è sempre più lontano dall'Inter.Al rientro in Italia dalla settimana di allenamenti a Marbella, all'aeroporto di Malpensa, il montenegrino che gli chiedevano "Vai al Siviglia?" ha riposto con un eloquente "Speriamo".Jovetic non fa parte dei piani di Pioli che non lo porterà a Udine dove domenica l'Inter riprenderà la sua marcia in campionato.