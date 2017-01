Parma e Venezia s'inseguono in classifica e sul mercato

Rivali sul campo e anche sul mercato. Venezia e Parma sono le protagoniste designate del girone B di Lega Pro e, tra una disavventura e l’altra, il pronostico è stato rispettato.



I 3 punti che dividono lagunari e crociati dopo poco più di metà stagione non sono di fatto nulla di fronte ad altre 17 giornate nelle quali l’equilibrio che ha contraddistinto il girone potrebbe regalare altre sorprese e disseminare trappole nei percorsi di Inzaghi e D’Aversa. La sosta del campionato fino all’ultima decade del mese permetterà alle due rivali di completare in tranquillità i rispettivi organici per dare poi vita al volatone finale nel quale ogni passo falso potrebbe essere fatale.



In questo senso è curioso sottolineare come tra trattative reali e rumors, Venezia e Parma sembrino rincorrersi. Appena emerge un nome inseguito da una squadra, ecco spuntare l’interesse dei rivali.



Pretattica o semplici fantasie? Non sempre è andata così. I nomi più in vista sono quelli di Gianni Munari e Francesco Valiani. Entrambi ex Parma ed entrambi in predicato di tornare a vestire la maglia crociata, ma entrambi al momento regolarmente a disposizione rispettivamente di Cagliari e Bari. Per Valiani sembra in vantaggio il Venezia, mentre per Munari l’interesse dei lagunari, smentito da più parti, è stato confermato dallo stesso ds del Cagliari Capozucca.



Il Parma sembra averla spuntata, ma la giornata chiave sarà lunedì: Munari è stato convocato per la partita del Cagliari sul campo del Milan, ma a inizio settimana dovrebbe firmare la rescissione per poi trattare l’ingaggio con il Parma. La volontà dell’esperto centrocampista è di tornare dove aveva già giocato nel 2013, ma prima di definire il primo acquisto il ds crociato Faggiano punta a chiudere la cessione di Matteo Guazzo.



L’attaccante è in trattativa con il Modena, che a propria volta sta per cedere Daniele Giorico al Parma: l’interesse comune è di chiudere il doppio affare, i canarini per motivi economici, i crociati per ragioni tecniche e di organico, perché attraverso lo scambio resterebbe libero uno slot 'over' da colmare proprio con Munari.



Per il via libera di Guazzo al Modena serve però la non facile intesa economica, cui il Parma potrebbe contribuire con una buonuscita, un incentivo all’esodo dell’attaccante piemontese.



Il Venezia si è invece già mosso, prelevando lo svincolato Zampano: adesso prima di comprare, under a parte, Perinetti dovrà necessariamente vendere.