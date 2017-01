Il Parma si intromette per Umberto Eusepi, l’eroe della promozione in cadetteria del Pisa che potrebbe fare ritorno in Lega Pro.



Non c’è solamente il Venezia, quindi, in corsa per l’attaccante di Tivoli, che aveva visto il suo nome recentemente accostato anche al Cesena.



Lagunari e ducali sono inseriti nel medesimo girone e, con ogni probabilità, lotteranno fino alla fine per il salto di categoria. Magari, a breve, con un talismano in più.