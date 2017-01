Parma, assalto a due perni del Foggia

Il mercato del Parma prosegue senza soluzioni di continuità, in tutti i reparti. La nuova base è Foggia. In attesa dell’ufficialità dell’ingaggio in prestito dal Torino dell’attaccante esterno Simone Edera e del ritorno di Gianni Munari, con il quale è stato trovato l’accordo nella serata di martedì, il ds Faggiano si è rivolto al club rossonero per due obiettivi ben precisi.



Il primo è Tommaso Coletti, difensore centrale classe ’84, visto con il Brescia in Serie B, da due stagioni al Foggia, che potrebbe colmare la lacuna al centro della difesa, dopo le voci delle ultime ore su Bertoncini del Frosinone, che ha però mercato anche in Serie B.



Il secondo è Cosimo Chiricò. Arrivare all’ex Ascoli e Lecce sembra però più difficile, considerando che si sta parlando di un attaccante e di un punto fermo della squadra di Stroppa in piena corsa per la promozione. Faggiano però non demorde ed ha in programma un incontro con l’agente di Chiricò, Eupremio Carruezzo, per capire i margini di manovra.