Matteo Guazzo-Modena: salta tutto

Il mercoledì dei grandi rifiuti. Il mercato entra nella fase finale e come tradizione accade che affari già quasi definiti saltino a un passo dalle firme. Dopo il no di Umberto Eusepi alla Ternana, che complica le operazioni di entrambe le squadre, arriva pure quello di Matteo Guazzo al Modena.



L’attaccante piemontese, in esubero al Parma, era in trattativa da giorni con i canarini, ma tutto è sfumato a causa del mancato accordo sull’ingaggio e sulla durata del contratto. Un bel guaio paradossalmente più per il Parma stesso che per la squadra di Capuano, che per centrare la salvezza ha già spostato il mirino verso Marco Sansovini del Teramo.



Per i crociati invece si stoppa una preziosa operazione in uscita e di conseguenza il mercato in entrata. Come noto, infatti, le rose di Lega Pro hanno un tetto di 17 over tesserabili e al momento il Parma, dopo l’ufficializzazione dell’arrivo del portiere Pierluigi Frattali, è già in sovrannumero di un’unità.



L’uscita di Guazzo sarebbe quindi arrivata al momento giusto, anche nell’ottica delle prossimi acquisti del Parma: così non è stato e ora per l’ex centravanti di Taranto e Alessandria si profila la ricerca di una nuova destinazione o in alternativa la permanenza al Parma anche in vista dell’addio di Felice Evacuo, a un passo dall’Avellino.